Cort aprova modificacions per al projecte de les Galeries de la Plaça Major i l'estany del Castell de Sant Carles

En una decisió unànime, l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha aprovat modificacions puntuals al Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU), permetent així l'inici del concurs d'idees per a les Galeries de la Plaça Major. Aquesta decisió s'ha pres durant una reunió del Consell de Gerència d'Urbanisme celebrada aquest dimarts.

Segons fonts municipals, aquesta modificació afecta concretament la planta -1 de les galeries, on s'ubicaran diverses infraestructures com un Centre d'Interpretació, espais comercials i culturals, així com zones multifuncionals i polivalents. La iniciativa, impulsada pel tinent d'alcalde d'Urbanisme i Habitatge, Òscar Fidalgo, busca revitalitzar aquesta zona emblemàtica de la ciutat i proporcionar una oferta diversificada d'activitats per als ciutadans.

D'altra banda, la Comissió del Centre Històric també ha donat el seu vistiplau a un projecte relatiu al Castell de Sant Carles. S'ha aprovat la possibilitat de construir un estany de dessalinització en les antigues cases existents, destinat a albergar un vaixell tardoromà que conté més de 300 àmfores trobades a la zona de Can Pastilla. Aquesta intervenció, que serà una realitat gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament i altres entitats, pretén convertir-se en un nou punt d'interès cultural i històric a la ciutat.

Amb aquestes accions, l'Ajuntament de Palma reafirma el seu compromís amb la preservació del patrimoni històric i la revitalització dels espais urbans, apostant per projectes innovadors que enforteixen la identitat de la ciutat i milloren la qualitat de vida dels seus habitants.