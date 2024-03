Palma i Perpinyà es reuneixen per reforçar els vincles històrics i culturals entre les dues ciutats

El batle de Palma, Jaime Martínez, ha rebut aquest dijous en audiència a l'edil de Perpinyà, Louis Aliot, en el marc d'un procés d'acostament que ambdós municipis estan impulsant per potenciar els trets històrics i culturals que comparteixen.



Durant l'entrevista, Martínez ha transmès a la comitiva de Perpinyà «el sentiment d'admiració i proximitat que sent Palma respecte a aquesta ciutat del sud de França, capital del departament dels Pirineus Orientals i també capital històrica del Rosselló».



En aquest sentit, Palma ha anunciat als seus interlocutors la seva intenció de visitar Perpinyà, possiblement el pròxim mes de setembre, per continuar avançant en el procés d'agermanament de les dues poblacions.



«Són molts els aspectes que uneixen els nostres dos pobles, i són nombrosos els llegats culturals i patrimonials que en donen testimoni», ha manifestat Martínez. I en aquesta línia, ha defensat la necessitat de «fer passos per enfortir les relacions amb Perpinyà, les seves institucions i la seva gent».



Al llarg de la seva visita oficial a Palma, l'alcalde de Perpinyà ha visitat alguns dels emplaçaments amb major interès històric, com el Castell de Bellver i la Catedral. Igualment, la comitiva s'ha desplaçat fins a Cala Major per conèixer les dependències de la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca.

Segons ha destacat Cort, els vincles històrics entre Palma i Perpinyà són abundants i diversos, recordant que després del pas de Jaume I, ambdues ciutats van compartir la capitalitat del Regne de Mallorca.

Va ser precisament en aquella època quan el monarca successor, Jaume II, va promoure la construcció d'alguns dels principals monuments existents a la capital balear, entre els quals cal destacar el Castell de Bellver, a més de procedir a la reforma del Palau de l'Almudaina i iniciar les obres de La Seu.