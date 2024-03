Darreres entrades disponibles per a la representació d''El Porc' al Teatre del Mar, dissabte 16 de març

Aquest cap de setmana, el Teatre del Mar obre les portes per acollir l'obra teatral 'El Porc', en una única funció programada per al dissabte, 16 de març, a les 20.00 hores. La representació es realitzarà a la Carpa diem del Teatre del Mar, per aquests motius fins aquest dimarts resta un 20% de seients per a completar l'aforament d'aquesta sala.

L'obra 'El Porc', a càrrec de la companyia Minut 1 Teatre, està interpretada per Pedro Orell i dirigida per Santi Celaya. L'adaptació del text de Raymond Cousse l'han fet Chus Martin i Santi Celaya.

L’obra de Raymond Cousse ofereix les emocions més íntimes, els sentiments més vulnerables i fràgils d’un ésser, que en certa manera és porc i és home. Alhora, planteja, d’una manera intimista i sincera, les darreres hores de la vida d’un porc. Una reflexió lúcida sobre la manera de viure però, sobretot, de morir. El paral·lelisme cru, i a la vegada tendre, entre l'home i l’animal que porta els espectadors al pensament existencialista sobre el sentit de la vida