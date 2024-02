[VÍDEO] Mallorca torna a sortir al carrer en suport a Palestina

Milers de persones, vengudes d'arreu de Mallorca, han recorregut els carrers de Palma en suport al poble palestí i per a exigir un alto el foc immediat a Palestina i la fi del comerç d'armes.

En declaracions als mitjans de comunicació, Pep Juárez, de Mallorca per Palestina, ha explicat que, aquest diumenge, «ciutadans de més de 100 ciutats de l'Estat espanyol han sortit als carrers per a demanar la fi del comerç d'armes i un boicot a l'Estat d'Israel perquè sembla que, malgrat el que diu la Cort Penal Internacional, aquest estat sionista està massacrant una població indefensa».

En aquest sentit, Juárez ha assenyalat que Israel comet un genocidi i, segons ha advertit, «si el món està en silenci per interessos econòmics serem tots còmplices d'aquests crims». Per tant, ha volgut mostrar la seva «solidaritat més absoluta» i la de totes les persones que aquest diumenge han participat a la manifestació en suport al poble palestí.

Amb aquesta manifestació, Mallorca per Palestina ha volgut exigir al govern d'Espanya i als partits que el sustenten que:

1) Lideri un alto el foc immediat i permanent.

2) Posi fi a la compravenda d'armes i de tecnologia militar i de seguretat amb Israel.

3) Doni suport a la demanda presentada per Sud-àfrica al Tribunal Internacional de Justícia contra Israel per genocidi.

4) Recuperi la jurisdicció universal.

5) Trenqui relacions diplomàtiques, institucionals, econòmiques, esportives i culturals amb Israel.

6) Posi fi a la persecució i criminalització de la solidaritat amb Palestina i derogui la Llei mordassa.

