22 de febrer, «Dia històric per al sector del taxi a Palma»

Dia 22 de Febrer 2024 passarà a la història com un el dia més important pel sector. Dues emissores tradicionalment competidores han assolit un acord de unificació que tanca anys d'enfrontaments. La descripció de dia històric queda reforçada amb les dades del resultats, 453 vots afirmatius a la unificació, 2 abstencions i 2 vots en contra i en les dades de participació de ambdues emissores. La participació en la ratificació dels acords per part dels socis de Radio-Taxi, que serà la emissora receptora, ha estat del 85% dels titulars.

A més dels acords d'unificació definits com som cooperativa-som emissora les assemblees varen ratificar la proposta de Juntes Directives. Carlos Ruiz serà el President de la Cooperativa Taxis Palma i Arnau Bisquerra serà President de l'emissora Radio-Taxi. Cooperativa i Emissora funcionaran de forma independent però coordinada. Hi haurà tres persones que formaran part de les dues entitats. Bernat Serra serà Vicepresident de Radio-Taxi i juntament amb Jaime Verdejo i Sebastià Crespí seran responsables de la integració tècnica. La resta de components de les Juntes Directives seran: Francisco Garrido Vicepresident de la Cooperativa i vocal d'emissora, Nadal Caldentey responsable de Trasfers, Biel Gual tresorer de l'emissora, Xisco Morro tresorer de la Cooperativa i vocal de l'emissora, Manu Santaner vocal de l'emissora.

Sense temps per gaudir de la jornada, divendres dia 23 de Febrer les Juntes Directives han celebrat la primera reunió de treball, en la qual s'ha ratificat un acord amb la Junta de Personal en la qual s'ha acordat l'absorció del personal de Taxis Palma per part de Radio-Taxi. Aquest acord inclou millores salarials i laborals, així com un catàleg de llocs de feina amb la totalitat de la plantilla. Arnau Bisquerra, President de Radio-Taxi fa una valoració del moment pel taxi «Les assemblees han demostrat la força del sector. La implicació dels socis ha estat modèlica. Sense aquesta implicació no és possible un projecte autogestionant i finançat 100% pels titulars de llicència». També ha afegit que «La cohesió personal entre les Juntes Directives, la experiència i els resultats de la gestió generen tranquil·litat als nostres socis. El sector ha de menester aquest binomi. Si la gestió no es bona, el sector se des mobilitza». En referència al Conveni acordat amb la Junta de Personal, Arnau Bisquerra ha informat que «Si els socis i la gestió son una part important del projecte, el personal té una importància fonamental. La diferència entre el projecte que estam construint i altres propostes és que nosaltres tenim una atenció 24 hores personalitzada i personal molt preparat. El nostre personal està totalment implicat amb el funcionament del projecte».

A més de la ratificació del Conveni Laboral, aquesta primera reunió de feina ha organitzat les feines i responsabilitats per tal d'avançar amb l'execució dels acords de l'assemblea. La gestió de flotes serà la que té en marxa Radio-Taxi i la integració dels socis de Taxis Palma (520 llicències) tendrà màxima prioritat.

Sense data pels condicionants tècnics, l'objectiu és començar a operar abans de l'estiu. Total 820 llicències de taxi a la mateixa gestió de flotes. L'aplicació taxiclick es l'aplicació integrada al sistema. En aquests moments esta en procés de renovació per oferir als clients millors prestacions. Aquesta aplicació, a més, és compartida per l'emissora Taxi Telefono que opera a la Platja de Palma i que, en assemblea, va rebutjar participar de la unificació entre Taxis Palma i Radio-Taxi. En referència a aquest situació Arnau Bisquerra opina que «Tradicionalment Radio-Taxi i Taxi Telefono hem tengut una relació molt forta perquè hem compartit gestió de flotes i aplicació. Això no canviarà. Des de l'emissora unificada establirem fórmules de col·laboració beneficioses pel sector i que respectin les decisions internes adoptades per cada emissora. La setmana que ve, tenim programada una primera reunió per explorar quines poden esser aquestes primeres col·laboracions. A aquesta trobada hi podrien participar, també, representants de Taxi Més de Llucmajor que també comparteix gestió de flotes i aplicació amb Radio-Taxi i Taxi Telefono.

Arnau Bisquerra ha declarat que «a més de la feina tècnica per executar la unificació, tenim previstes reunions informatives amb la Federació Hotelera, Federació de Veïnats, AENA i representants de emissores de la Part Forana i representants de l'Ajuntament de Palma, de la Direcció General de Transports, així com representants de partits polítics de l'oposició que ens han sol·licitat aquests trobades».