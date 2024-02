Aquest dimecres, 21 de febrer, a les 19.30 hores, l'entitat Attac Mallorca ha organitzat una nova tertúlia que versarà sobre 'Llengua, cultura, identitat' a Palma.

L'esdeveniment serà al lloc habitual -Cafè teatre La Tertúlia (c. Ausiàs March, 19) i hi participaran Cèlia Riba (professora jubilada) i Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca).