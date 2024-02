Qualifiquen d'«ofensa gravíssima» la negativa de Cort a participar en el Dia de Record de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha qualificat d'«ofensa gravíssima» la negativa per part de l'Ajuntament de Palma a participar al Dia de Record de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme que es farà el proper dia 25.

En declaracions als mitjans aquest dilluns a la plaça de Cort, la presidenta de l'associació, Maria Antonia Oliver, ha confirmat que per primera vegada no comptaran amb el suport institucional de Cort. A més, Oliver ha afegit que l'Ajuntament d'Alcúdia també ha declinat participar-hi, mentre que el Consistori d'Inca organitzarà actes el dia 24.

Aquestes són les tres administracions locals implicades en els actes des que l'any 2018 es decidís homenatjar l'exbatle de Palma, Emili Darder; l'exbatle d'Inca, Antoni Mateu; l'exdiputat Alexandre Jaume; i l'empresari d'Alcúdia i el fundador d'Esquerra Republicana Balear, Antoni Maria Ques.

La presidenta ha criticat que aquesta decisió s'ha pres en aquelles administracions en què governa el PP de la mà de VOX i, quant a l'Ajuntament de Palma, ha estimat la seva negativa com un «greuge enorme per a qualsevol demòcrata» pel fet que, entre els homenatjats, hi ha Darder, «un batle assassinat que és fill il·lustre d'aquesta ciutat».

La commemoració es farà el dia 25, a les 12.00 hores, i comptarà amb una lectura del manifest davant el Mur de la Memòria, al cementeri de Palma. Alhora, intervindrà la jurista i especialista en Memòria Democràtica Catalina Moragues i la música de Xeremiers des Prat acompanyarà els presents.