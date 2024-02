La Plataforma contra els Megacreuers, en contra de subministrar aigua als creuers que facin escala a Palma

Les entitats que conformen la Plataforma contra els Megacreuers han demanat que es limiti el subministrament d'aigua als creuers que facin escala al Port de Palma mentre duri la situació de prealerta per sequera. Precisament, la Plataforma segueix les petjades de Barcelona, ja que a principis de setmana que el Port de Barcelona (el més contaminat per creuers del Mediterrani) i CLIA (l'Associació Internacional de Línies de Creuers) anunciaven que els creuers de la patronal (un 98% dels que fan escala al seu port) només es podrien proveir d'aigua a la ciutat en cas d'emergència, donades les restriccions per sequera que pateix la ciutat.

Tot i encara no arribar als nivells de gravetat de Catalunya, a les Balears ens trobam actualment en prealerta per sequera a totes les illes, excepte a la més petita de les Pitiüses, que ja estan en estatus d'alerta. La Plataforma contra els Megacreuers, conformada per un conjunt d'entitats que reivindiquen una regulació més sostenible de la indústria creuerística, s'ha mostrat preocupada per aquest fet. Estudis realitzats amb anterioritat, com l'encapçalat pel doctor en Geografia de la UIB, Cels Garcia, i publicat a la revista Water, mostren l'alta demanda del recurs hídric que té un creuer quan fa escala al port. Al voltant de 600.000 litres és el que s'endú un creuer, segons aquest estudi del 2020, el que suposa un consum estimat diari d'un poble com Sineu.

«Tot i les justificacions de part de la indústria creuerística, que parlen de com els creuers cada cop tenen nivells d'autoabastament d'aigua més alts a través de dessaladores, aquests valors no sembla que s'hagin reduït amb el temps. Això pot venir donat en part al fet que aquests sistemes no poden estar en funcionament quan el creuer es troba amarrat a port. Des de la Plataforma ens trobem en procés de demanar a l'Autoritat Portuària i a EMAYA les dades de consum d'aigua al port d'aquest darrer any, per poder analitzar-les i contrastar els resultats amb els obtinguts l'any 2020», expliquen.

La Plataforma remarca que «aquest alt consum d'un recurs tan escàs i essencial a les nostres illes pot posar en perill l'ús que en fan els residents, i com a tal s'ha de limitar, tal com han fet al port de Barcelona. Es pot donar la situació en què els creuers que no puguin carregar-se d'aigua al port de Barcelona ho facin als ports propers, com València i Palma i siguin aquests els que absorbeixin l'impacte».

Actualment, la Plataforma contra els Megacreuers es troba en vies de concertar una reunió oficial amb el president d'Autoritat Portuària i el recentment nomenat director general, Toni Ginard, en què els expressaran aquestes preocupacions.