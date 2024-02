MÉS per Palma acusa l'Ajuntament d'abandonar Son Sardina i fa propostes per a nous espais públics municipals

MÉS per Palma ha lamentat que el futur dels serveis públics de Son Sardina està «en risc» per la falta d'espais públics i municipals i ha criticat que l'equip de govern municipal «ha abandonat» el barri.

En un comunicat emès aquest dilluns, els ecosobiranistes han retret a l'equip de govern municipal que estigui «ignorant» l'obligació d'ampliar l'espai públic i els equipaments municipals en el municipi.

En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha remarcat que aquesta obligació és «més important» en llocs en els quals no existeixen places públiques ni equipaments de propietat pública per oferir serveis municipals de proximitat, com és el cas de Son Sardina.

Truyol ha insistit que l'actual equip de govern «ha deixat passar l'oportunitat» d'aprovar definitivament el Pla d'Ordenació Detallat (POD), que «identificava espais que havien de ser expropiats i adquirits per l'Ajuntament per a construir una plaça de propietat municipal en els terrenys de Can Pesquet, així com un espai per a desenvolupar un Casal de Barri i una biblioteca, entre altres».

«Amb la seva deixadesa habitual», ha continuat la portaveu, «el govern del PP en Cort ha perdut l'oportunitat de garantir espais destinats a una futura plaça i altres equipaments nous a Son Sardina».

Així, ha opinat que «Palma té un deute amb Son Sardina», un lloc «sense cap espai de propietat municipal», i l'Ajuntament «ha de treballar perquè tots els barris i pobles tinguin els seus equipaments a prop», ha apuntat.

Moció per mesures concretes a Son Sardina

MÉS per Palma presentarà, en aquesta línia, una moció que insta l'equip de govern a prendre mesures concretes per millorar les infraestructures i serveis de Son Sardina. Entre aquestes, s'inclou l'aprovació de l'expropiació o adquisició dels terrenys de Can Pesquet per a construir-hi una plaça municipal.

A més, proposen la transformació de l'edifici de les antigues oficines de Sa Nostra del carrer Passatemps, que actualment està ocupat per l'Associació de Persones Majors, en un Casal de Barri amb espais polivalents i una biblioteca.

La moció també insta que el desenvolupament d'aquests nous espais es realitzi a través d'un procés participatiu amb els residents i entitats socials del barri.

La portaveu ecosobiranista ha lamentat que la població de Son Sardina es veu «abocada a les dinàmiques especulatives» d'un mercat immobiliari que, al seu judici, «està desbocat i al qual el PP no posa límits».

Com a exemple, ha assenyalat que l'espai usat com a plaça és propietat de la parròquia, assegurant que actualment «l'Església catòlica ha qüestionat el seu ús per part dels veïns de Son Sardina».

La biblioteca i el Casal de Barri municipals es troben en un local llogat a una entitat bancària, amb un contracte vigent de tres anys, i el teixit social ha usat espais privats per emmagatzemar material, fer reunions i activitats. Aquests espais, ha lamentat Truyol, «tenen els dies comptats perquè els contractes de lloguer caducaran».

«En aquesta línia, ha considerat que Son Sardina, amb una població de 3.000 habitants, «pateix greus mancances quant a espais públics i equipaments municipals». La portaveu ha assegurat que aquestes «mancances» estaven «en vies de solució» amb l'aprovació del POD però «PP i VOX ja van decidir no continuar amb la seva tramitació, amb els prejudicis que això comporta a la ciutat i la població de Palma».

«Son Sardina és un poble dinàmic, reivindicatiu i propositiu. La cultura popular, les festes, el moviment juvenil i el teixit veïnal són característiques fonamentals de la seva identitat», ha dit Truyol, concloent que aquests elements són exemples «d'una xarxa organitzada per a millorar el poble que ara el govern de dreta i extrema dreta en Cort estan posant en perill».

Finalment, la formació ha subratllat que secunda «incondicionalment» la campanya iniciada per les entitats socials de Son Sardina per a denunciar la falta d'espais i locals públics i autogestionats.