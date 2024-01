PIMECO, en contra de la proposta de Carrefour de sol·licitar l'ampliació de la Zona de Gran Afluència Turística

El director institucional de Carrefour i Delegat d'ANGED (Associació Nacional de grans empreses de distribució), Antonio Canals, s'ha reunit amb la nova junta directiva de la Patronal del Petit i Mitjà comerç de Mallorca (PIMECO), per a traslladar-los la intenció de sol·licitar l'ampliació de Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT).

La delegació de PIMECO encapçalada per la seva presidenta, Carolina Domingo, i el vicepresident, Joan Riera, han mostrat a la direcció de la multinacional la seva total oposició a aquesta proposta. «La nostra postura ha estat un no rotund i hem deixat clar que trobaran oposició per part nostra. No donarem suport, per raons òbvies, a aquesta iniciativa ja que perjudica el petit comerç», ha afirmat Domingo.

Hi ha clars i nombrosos exemples dels efectes negatius que produeixen sobre el petit comerç local aquestes zones de gran afluència turística a Mallorca.

La implantació de les esmentades zones provoca el tancament del petit comerç als centres urbans i ampliar la zona de gran afluència turística (ZGAT) de Palma agreujaria la situació sobre el comerç local. Les grans superfícies d'El Corte Inglés i el centre comercial Porto Pi volen ampliar la ZGAT actual del centre de la ciutat, vigent des del 2014. PIMECO s'oposa frontalment a l'ampliació perquè «això significaria la mort del petit comerç».