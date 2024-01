La pressió ciutadana atura la tala d'arbres a la plaça Llorenç Villalonga de Palma

La tala de cinc bellaombra de la plaça Llorenç Vilallonga de Palma ha quedat paralitzada després de la protesta organitzada per veïns i entitats ecologistes.

L'Ajuntament tenia previst executar la tala aquest dimarts a primera hora. No obstant això, hi ha hagut una concentració ciutadana des de les 7.30 hores per a evitar-ho.

El GOB ha remarcat: «Hem demostrat que junts, podem. Hi ha opcions alternatives a la tala per aquests bellaombres». Per la seva banda, l'associació Palma XXI ha exigit la convocatòria de la Mesa de l'Arbre i una alternativa viable que escolti a qui habita la ciutat.