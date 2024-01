El PI proposa que l'edifici de Gesa sigui un centre internacional d'innovació, cultura i participació

El PI ha demanat a l'Ajuntament de Palma que descarti la idea d'un museu d'art contemporani a l'edifici de Gesa i opti per un centre referent en innovació, cultura i participació ciutadana que aspiri a ser «el nou cor cultural i d'innovació de la ciutat».

La formació centrista ha recordat la ciutat ja té museus i centres expositius «deixats i oblidats» per les institucions, que són els que s'haurien de potenciar.



«Hi ha la Fundació Miró, el Solleric o Es Baluard. Són museus i centres que no tenen cap repercussió ni el dinamisme que haurien de tenir en una capital turística europea com Palma», han assenyalat des de la formació, al mateix temps que han considerat «incomprensible» que en lloc de potenciar-los s'aposta per un nou.



D'aquesta manera, El PI aposta per convertir l'edifici en un «emblema» de la ciutat, aprofitant la seva «posició privilegiada».



Segons el parer d'El PI, l'espai podria incloure espais de creació artística, sales de 'cotreball', mostra d'innovació, punt de trobada per a artistes, laboratori d'idees per a l'emprenedoria innovadora, entre altres propostes.



«No seria tant un espai de visita com un espai d'acció i creació. Cal avançar en nous conceptes que uneixin la cultura amb la innovació i que donin més oportunitats als seus protagonistes», han explicat.