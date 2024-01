L'Ajuntament de Palma tancarà aquest diumenge el carrer Antoni Planes i Franch per les obres a les Torres del Temple

La Policia Local de Palma procedirà aquest diumenge, dia 28 de gener, a tallar el trànsit rodat al carrer Antoni Planes i Franch com a conseqüència de les obres que s'estan realitzant a l'edifici de les Torres del Temple.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, aquest diumenge es té previst col·locar una grua torre com a part de les actuacions de les infraestructures que s'estan executant a l'edifici de les Torres del Temple-Almudaina Guimera. Aquesta grua obligarà a tallar totalment el trànsit entre les 8.00 hores i les 20.00 hores.

La Policia Local ha proposat una circulació alternativa exclusivament per als veïns autoritzats amb targeta ACIRE consistent en una desviació per carrer Santa Fe i Posada Montserrat fins al carrer Santa Clara i carrer Sol i sortir per carrer Socors.

Segons Cort, les obres de reforma i rehabilitació de les Torres del Temple, que s'han iniciat recentment, permetran aturar-ne la progressiva degradació i dedicar aquest espai a serveis culturals.

Al principi es tenia previst que en aquestes torres es creés un centre d'interpretació, encara que finalment s'ha desestimat aquesta proposta i l'edifici es destinarà a ús cultural. Això és així perquè la intenció de l'Ajuntament de Palma és crear un eix cultural marítim a la ciutat que englobaria l'edifici Gesa, el Baluard del Príncep i les Torres del Temple.

El cost de les obres puja a 1.838.408,09 euros i el termini d'execució és de 17 mesos, per la qual cosa es pretén que les obres estiguin finalitzades l'any 2026. Al projecte de rehabilitació de les Torres hi estan implicats arquitectes, conservadors i especialistes en patrimoni. Aquestes torres estan catalogades com a Bé d'Interès Cultural pel Consell de Mallorca.