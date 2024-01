Responsables polítics de l'Ajuntament de Palma censuren un comunicat dels treballadors de la Biblioteca de Cort

Responsables polítics de l'Ajuntament de Palma han obligat els treballadors de la Biblioteca de Cort a esborrar, de les seves xarxes socials, un comunicat publicat aquest dimecres en el qual s'expressava la «incomoditat» dels treballadors de la biblioteca per acollir la conferència de Francisco Gil-White.

Segons es detallava en el comunicat, els tècnics auxiliars de la Biblioteca de Cort se senten «incòmodes» d'acollir la conferència, després de les declaracions de Gil-White sobre el conflicte entre Israel i Palestina.

«Les biblioteques públiques no són espais per a fomentar l'odi, sinó al contrari, com s'explica en el Manifest de la Unesco, la biblioteca pública és una institució essencial per a impulsar la pau i el benestar espiritual en la ment dels éssers humans», concloïa el comunicat.

Després d'eliminar el comunicat, els grups municipals de MÉS per Palma i d'Unides Podem han considerat que es tracta de «censura» i han traslladat el seu «suport» als treballadors de la biblioteca.

Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat també Ciutadans per Palestina, qui ha assegurat que l'Ajuntament de Palma «ha fet retirar el comunicat». «No podreu callar la dignitat de la classe treballadora de les biblioteques públiques», han afegit en un missatge en la xarxa social X.

Cal recordar que l'organització ha convocat una concentració aquest dimecres a les 19.00 hores en la plaça de Cort, moment en el qual comença la conferència de Gil-White, per a mostrar el seu rebuig al «feixisme sionista».