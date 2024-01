Els treballadors de la Biblioteca de Cort se senten «incòmodes» d'acollir l'acte de Francisco Gil-White

Els treballadors de la biblioteca de l'Ajuntament de Palma han revelat aquest dimecres sentir-se «incòmodes» pel fet d'acollir la conferència de l'antropòleg sionista Francisco Gil-White.

El comunicat: «Les biblioteques públiques estan a favor de la pau i en contra dels genocidis»

«Després d'haver-se publicat una entrevista al diari Última Hora i les declaracions fetes sobre el conflicte entre Israel i Palestina, com a treballadors de les biblioteques públiques, els tècnics auxiliars de la Biblioteca de Cort ens sentim incòmodes d'acollir la conferència per part de l'historiador i antropòleg Francisco Gil-White.

Les biblioteques públiques no són espais per fomentar l'odi, just al contrari, com s'explica al Manifest de la UNESCO "la biblioteca pública és una institució essencial per impulsar la pau i el benestar espiri tual en la ment deis éssers humans"».

Cal recordar que hi ha convocada per a aquest dimecres a les 19 hores una concentració davant la Biblioteca de Cort en contra de la xerrada de Gil-White.