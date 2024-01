Les patronals de comerç exigeixen al Govern que Palma recuperi «els 310.000 creueristes que ha perdut»

PIMECO, AFEDECO i la Confederació Balear de Comerç demanen al Govern que modifiqui «urgentment» l'acord de limitar l'activitat dels creuers. Les patronals de comerç afirmen que les darreres xifres de creueristes que han arribat a Palma són «nefastes». «Les estadístiques no menteixen: s'ha registrat una disminució de 310.000 visitants de creuers entre el gener i el novembre d'aquest any, en comparació del mateix període el 2019. Això representa gairebé un 15% menys», assenyalen.

A les portes de FITUR 2024, les patronals del comerç insten les institucions involucrades a reconsiderar l'acord establert per l'anterior executiu autonòmic amb les navilieres que operen a Palma i demanen al Govern que modifiqui urgentment l'acord dels creuers. «Els comerciants no podem esperar més i menys fins al 2025. Tenim coneixement que s'estan perdent escales per a l'any 2024 i que les companyies de creuers opten per altres ports. És important destacar que l'acord amb les companyies no té caràcter legal, sinó que es basa en la bona voluntat, permetent-ne la modificació si les dues parts estan d'acord», remarquen des de les patronals.

A més, les patronals asseguren que les navilieres «atrauen un turisme de qualitat, familiar, amb una alta despesa turística i un compromís amb les tecnologies mediambientals i la sostenibilitat. Els estudis confirmen que la qualitat de l'aire a Palma és bona».

«El nucli antic de Palma és més gran que el nucli antic de Barcelona, i el de Palma és el segon catalogat més gran d'Europa. Mentre Barcelona rep més de tres milions de creueristes a l'any, Palma no arriba ni tan sols als dos milions, tot i tenir una població de només 400.000 habitants davant dels 1.6 milions de Barcelona. El centre comercial FAN compta amb una impressionant xifra de 10 milions de clients, i Porto Pi rep 7.8 milions, mentre que el nucli antic de Palma és 20 vegades més gran que tots dos centres comercials junts. Per tant, és evident que Palma té la capacitat de rebre un major nombre de creuers de la que actualment rep o menys igualar els que tenia el 2019», afirmen des de Pimeco, Afedeco i la Confederació Balear del Comerç.

En aquest context, consideren «essencial» que Palma arribi, com a mínim, a la xifra de creueristes registrada el 2019.