Més de 130 comerços decideixen no obrir aquest dissabte a Palma malgrat no ser festiu per Sant Sebastià

Uns 138 comerços de Palma han decidit no aixecar la persiana aquest dissabte, 20 de gener, dia de Sant Sebastià, patró de Ciutat, malgrat que l'Ajuntament decidís per primera vegada, i per unanimitat, no declarar festiu aquesta data, en caure en cap de setmana.

Així ho ha informat el vicepresident de l'associació del comerç de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (Pimem Comerç), Miquel Àngel Salvà, qui ha assegurat que «al voltant de les 11.00 hores» ha fet una volta per «els carrers Oms, Rambles, Costa de sa Pols, Sant Miquel, Jaume II, Sindicat i Velázquez», observant com aquestes «estaven buides, malgrat ser dissabte», comptabilitzant «uns 138 comerços tancats».

Una xifra, ha reconegut, «superior a l'esperada» quan aquest dimecres, 17 de gener, van animar a tancar el petit comerç per Sant Sebastià per «coherència i reivindicació» del patró de Palma.

En aquest sentit, Salvà ha reiterat que «no s'entén canviar Sant Sebastià per Sant Joan». Perquè, ha considerat, que aquesta última festivitat «no pinta res a Palma». I, per aquest motiu, ha demanat a l'equip de govern municipal i a l'oposició «mantenir, com és tradició, els festius tant de Sant Sebastià com de Sant Esteve».

«Les coses que són nostres no s'han de tocar», ha incidit el vicepresident de Pimem Comerç, recordant que aquesta data es va votar per unanimitat per part de tots els partits polítics, «per la qual cosa res més lluny de criticar únicament a l'actual govern de Cort, sinó que» aquesta reivindicació «és extensible a tota l'oposició».

Així, finalment, ha confiat que, quan arribi el moment de decidir els festius per a l'any 2025, polítics, sindicats, patronals i veïns se seguin per a acordar el calendari. «Estic convençut que això serà així», ha conclòs.