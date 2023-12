L'Ajuntament de Palma aprova definitivament els seus pressupostos

L'Ajuntament de Palma ha aprovat, de manera definitiva, els seus pressupostos per a l'exercici de l'any 2024, sense admetre cap de les reclamacions fetes per diferents associacions i partits polítics de la corporació local. En total, els pressupostos ascendeixen a 531,1 milions d'euros, un 8,97 per cent més que el 2023.

La majoria de PP i VOX al Consistori ha aprovat, en un ple extraordinari celebrat aquest divendres, els pressupostos municipals amb els vots en contra de PSIB, MÉS per Palma i Unides Podem.

Aquests comptes havien rebut les reclamacions del Col·legi d'Educadors de Balears, de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, dels grups municipals de PSIB i MÉS i una altra de l'Associació Espanyola d'Agricultura Ecològica.

Totes elles han quedat desestimades per, segons ha indicat la tinenta d'alcalde d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, Mercedes Celeste, no comptar amb l'aprovació dels tècnics de l'Ajuntament, per la qual cosa els comptes aprovats inicialment al novembre, no han patit cap modificació.