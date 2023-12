La Defensora de la Ciutadania de Palma es reuneix amb el Defensor del Poble espanyol

Aquest dilluns, 18 de desembre, la Defensora de la Ciutadania de Palma, Anna Moilanen, va mantenir una entrevista de més de dues hores amb el Defensor del Poble de l'Estat espanyol Àngel Gabilondo, a Madrid. Durant la reunió es varen tractar temes importants en els quals les dues institucions comparteixen interessos i voluntat de resoldre.

Entre altres qüestions es va parlar de: La necessitat del nomenament d'un Síndic de Greuges, tal com es va concloure en un manifest signat per tots els participants de la II Trobada de Sindicatures i Defensories Locals de les Illes; La preocupació per les situacions de conflicte urbà ocasionat pels VMP (vehicles de mobilitat reduïda - patinets i bicicletes elèctriques -), la manca de normativa efectiva i la manca de mitjans per perseguir les infraccions; La importància de donar impuls a una nova Llei integral contra la tracta i contra la prostitució; I molt especialment de la coordinació entre el Defensor del Poble i defensories i sindicatures locals.