El transport públic, un dret sobre el qual es debatrà dimecres a La Tertúlia

El proper dimecres, 13 de desembre, tendrà lloc l’acte 'El transport públic: un dret de tothom, un deure amb el planeta', organitzat per ATTAC Mallorca. La tertúlia servirà per a tractar el tema del transport públic, en un moment en què s’està fent la recollida de signatures pel transport públic gratuït i de qualitat, tot tirat endavant per la Plataforma per la Gratuïtat del Transport Públic.

La tertúlia serà conduïda per Margalida Rosselló (Reviure Tofla), activista i ecologista, la qual també va ser consellera de Medi Ambient al primer Govern de Progrés, i Guiem Ramis (president de l’Associació d’Usuaris del Tren), activista implicat en la defensa dels serveis públics i antic regidor de Medi Ambient.

L’acte tendrà lloc al Cafè-Teatre La Tertúlia (c. d’Ausiàs March, 19, Palma), a les 19.30 hores.