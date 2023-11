Detenen un agent de la Policia Local de Palma que llogava trasters com a habitatges a migrants de manera fraudulenta

La Policia espanyola i la Policia Local de Palma han detengut un agent municipal que llogava trasters i locals comercials com a habitatges de forma fraudulenta a migrants a qui cobrava entre 300 i 750 euros.

El funcionari està acusat de delictes d'afavoriment de la immigració irregular, contra la integritat moral i estafa arran d'una denúncia des de la Conselleria d'Habitatge.

Segons el relat dels agents, el presumpte autor, un cop acabava la jornada laboral, gestionava diversos immobles en plantes baixes i soterranis a Palma.

Els tenia habilitats com a trasters i no tenien llum o ventilació adequada i també habilitava locals comercials com a microhabitatges on residien nombroses persones majoritàriament d'origen estranger i en condicions insalubres.

En total, el denunciat gestionava 73 habitacions-habitatges en barriades de la zona de Gomila, proximitats del carrer Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar i la Indioteria.

Després de fer les primeres gestions d'investigació, els agents varen comprovar que molts d'ells no tenien cap il·luminació ni ventilació, sent l'espai d''habitatge' d'uns vuit a 15 metres quadrats en què s'ubicava un WC, una dutxa, un fogonet i un frigorífic. En alguns dels trasters també s'ha trobat alguna bombona de gas amb el risc conseqüent per a la vida.

El presumpte autor tenia instal·lat un dispositiu per al control del consum d'electricitat dels habitacles, manipulant les factures de la llum perquè els suposats 'llogaters' paguessin més de llum que el consumit.