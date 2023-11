La Coordinadora Transfeminista de Mallorca convoca una manifestació pel 25-N amb el lema 'Davant la violència patriarcal, autodefensa i contraatac'

Aquest 25-N, la Coordinadora Transfeminista de Mallorca fa una crida a participar de la manifestació que començarà a les 12.00 h a la plaça de la Porta Pintada, continuarà per Carrer Sant Miquel fins plaça Major, seguint per plaça del Marquès de Palmer, carrer de Colom i, finalitzarà, a plaça de Cort.

La Coordinadora Transfeminista és una agrupació de diferents col·lectius dels moviments socials, organitzacions feministes i persones a títol individual que va néixer arran del darrer 8 de Març amb l'objectiu d'organitzar un moviment feminista a Mallorca que sigui obertament transinclussiu i que recuperi el component de classe de la lluita feminista: «Volem ser un espai on tothom es pugui sentir representat i es faci front a les múltiples violències que patim les dones, especialment les de classe treballadora».

«En un alarmant context de creixement del feixisme i d'implementació del seu programa dins les institucions, des d'on es vol atacar els nostres drets i invisibilitzar les nostres reclamacions, cal estar més fortes i organitzades que mai, bastint una resposta contundent des del carrer i activant l'autodefensa feminista», han remarcat.

En aquest sentit, expliquen que l'elecció del lema de la manifestació no és casual: «Les dones treballadores ens enfrontam no només a la violència de gènere, sinó a tota mena de violència: violència institucional per part de l'Estat, que intenta desmobilitzar el moviment feminista mitjançant la repressió o que exerceix directament la violència sexual per part d'infiltrats policials als moviments socials, demostrant com la violència sexual resulta de les més invisibilitzades i alhora naturalitzades pel sistema patriarcal. Això sense passar per alt la feminització de la pobresa, on per exemple el 70 % de les persones desnonades són dones o la coneguda escletxa salarial, que calcula que a l'Estat espanyol les dones cobram un 28% manco que els homes».

És per això, que consideren que el primer pas contra aquestes violències estructurals és «l'autodefensa i la unió de totes les dones treballadores». «No només ens hem d'organitzar per enfrontar-nos als aspectes més visibles de la violència patriarcal, sinó apuntar a l'arrel d'aquest problema: el sistema capitalista, que ens necessita precaritzades, assumint les feines pitjor remunerades i les tasques de cures, on especialment les dones trans i migrades són les que més pateixen l’opressió constant», assenyalen.

A més, consideren que aquest 25-N «no podem oblidar el genocidi contra la població civil i el règim d'apartheid instaurat a Gaza i Cisjordània que ara mateix està perpetuant l'estat sionista d'Israel envers el poble palestí. Per això, feim un crida a activar la mobilització arreu, la solidaritat internacionalista i tots els mecanismes de legítima defensa del poble palestí».

Els col·lectius que donen suport a aquesta convocatòria són:

-Esquerra Independentista de Mallorca

-Fem Front

-Neurodiver Gent

-Sindicat OTRAS

-Assemblea Antipatriarcal de Manacor

-Assemblea Antipatriarcal de Palma

-Fridays for Future Mallorca

-Ateneu La Fonera

-Caterva. Coordinadora anticapitalista de Manacor

-Assemblea Popular de Son Sardina

-Anticapitalistes Mallorca

-Ateneu Popular L’Elèctrica

-No Monogàmies Mallorca

-Acció Feminista

-Comitè Estudiantil de Treball Social

-Partit Revolucionari de les i els Treballadors