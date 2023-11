La il·luminació nadalenca de Palma i l'espectacle d'encesa costarà 1,23 milions d'euros

La tinenta de batle de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, i la tinenta de batle d’Infraestructures, Belén Soto, han presentat l'acte de l'Encesa de Llums de Palma, que se celebrarà el 23 de novembre a les 20 hores, i el programa d'activitats que ha organitzat el Consistori per a aquesta data.

D'aquesta manera el dispositiu, l'acte central del qual es realitzarà en la Plaça de la Reina, inclourà una sèrie d'actuacions i espectacles en diferents ubicacions de Palma per a convidar els ciutadans a assistir a l'esdeveniment que, en aquesta edició, té la màgia i la llum com a fils conductors.

Així, s'han programat tres cercaviles amb més de 70 artistes que inclouran gegants, acròbates, malabaristes, cavalls i dracs de llum, entre d’altres, que sortiran del Parc de la Feixina, a les 18.30 hores, de la Plaça de Cort, a les 19.00 hores, i de la Plaça Joan Carles I, a les 19.15 hores, per a trobar-se a la Plaça de la Reina, on haurà començat un espectacle a les 19.00 hores.

En aquesta edició l'acte simbòlic d'encesa de les llums serà a càrrec de la Fundació Monti-Sion Solidària, una entitat social que ofereix ajuda integral a les persones, des de suport psicològic, assessorament jurídic o per a fer tràmits administratius fins al lliurament d'aliments, joguines o roba a famílies necessitades.

L'àrea d'Infraestructures porta diverses setmanes instal·lant més de 400 quilòmetres de garlandes i 3.026 muntatges lluminosos als arbres i carrers del municipi. Aquest dispositiu inclou, entre altres, 1.999 adorns penjants, 1.044 banderoles en els fanals, cinc carpes i dos arcs transitables que estaran situats al Parc de la Feixina. Així mateix, s'han instal·lat dos arbres gegants de 10 metres d'altura al carrer Jaume III i en l'Avinguda Antoni Maura, un arbre de 20 metres d'alçada al Parc de les Estacions, una bolla lluminosa gegant al Passeig Sagrera i una estrella gegant a la porta de Santa Catalina.

El dispositiu a Palma, que romandrà fins un cop finalitzades les festes de Sant Sebastià, incorpora enguany la il·luminació de nous carrers i localitzacions del municipi, entre les quals destaquen una decoració específica a les columnes de la Plaça García Orell, la instal·lació de banderoles en un tram del carrer Molí des Comte i la renovació dels ornaments en el Camí de Passatemps de Son Sardina per haver acabat la seva vida útil les lluminàries que es col·locaven anteriorment. Així mateix, també es col·locaran llums per primera vegada en la Plaça Fra Joan Alzina, Ausias March, Bartomeu Pou i Mare de Déu de Montserrat després de les peticions que s'han rebut de les associacions de veïns.

El pressupost, tant de l'espectacle d'encesa com dels treballs d'instal·lació i inspecció de la il·luminació nadalenca per a tot el municipi, ascendeix a 1,23 milions d'euros. Enguany s'ha incrementat el pressupost per a col·locar les llums en més de 100.000 euros respecte a l'any anterior «en haver augmentat el nombre de muntatges i per a substituir el material obsolet».