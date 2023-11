Neix una plataforma que recollirà firmes per a mantenir la gratuïtat del transport públic de Palma el 2024

Palma ha acollit aquest dilluns la constitució de la Plataforma pel Transport Públic, una iniciativa que aglutina organitzacions ecologistes i socials, associacions veïnals, sindicats i partits, i que recollirà firmes en línia i presencialment per a mantenir la gratuïtat del servei el 2024.

Així ho ha explicat la portaveu, Lucía Lami, en declaracions als mitjans, en què ha assenyalat que el transport públic és «molt important per a lluitar contra el canvi climàtic i els drets de la ciutadania».

En aquest sentit, s'ha obert una petició a la plataforma change.org per a participar-hi i els caps de setmana s'habilitarà una taula al costat de l'Estació Intermodal per a fer-ho presencialment. No hi ha una fita establerta de nombre de firmes, i per això «es prorrogarà fins aconseguir el màxim possible», ha assegurat el portaveu de Fridays For Future, Pere Joan Femenia.

Segons ha dit Femenia, l'objectiu de la Plataforma és «demostrar el volum de massa social que està a favor» de la continuïtat de la gratuïtat al transport públic. Un cop acabada la campanya es preveu presentar el resultat davant les institucions.