Open House Palma 2023 obre més de 60 edificis i ofereix caminades, conferències i projeccions

El cap de setmana de l’11 i el 12 de novembre més d’una seixantena d’edificis s’obriran al públic amb motiu del festival d’arquitectura Open House Palma 2023. Amb l’objectiu de difondre el patrimoni de la ciutat, la tercera edició de la iniciativa farà possible l’entrada a espais que habitualment tenen l’accés restringit.

Les visites guiades permetran conèixer de primera mà tots els detalls d’edificis públic i privats, tant d’èpoques històriques com de nova creació. La Seu de Mallorca o la Llotja són els més antics, mentre que l’edifici d’habitatges del despatx d’arquitectura Ohlab al passeig de Mallorca o les noves promocions de l’IBAVI encara estan pendents d’estrenar.

Segons el director d’Open House Palma 2023, Gabriel Noguera, «s’ha fet una selecció d’edificis atenent el seu interès arquitectònic i de disseny, amb una combinació d’immobles que són béns patrimonials i altres que són fruit de les darreres tendències en construcció».

«Un dels principals atractius del festival -ha explicat Lluís Román, responsable d’edificis- és que durant dos dies és permès que qualsevol persona pugui visitar espais que habitualment no són d’accés lliure, com són habitatges, comerços o construccions industrials. En altres casos, el festival permet veure algunes parts d’edificis públics que no sempre estan obertes a la ciutadania. És el cas del terrat de la Llotja, l’aljub del pati de les Dones de la Misericòrdia o el refugi antiaeri de la Delegació de Defensa de les Illes Balears».