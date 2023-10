Una cadena humana solidària recorr La Rambla de Palma pel Dia Mundial contra el càncer de mama

L'Associació Espanyola Contra el Càncer ha organitzat aquest dijous una cadena humana solidària en contra del càncer de mama a La Rambla de Palma, amb motiu del Dia Mundial que enguany es reivindica amb el lema 'El rosa és més que un color'.

A l'acte, han participat pacients, familiars, voluntaris i professionals. També s'han instal·lat taules informatives i de venda de producte solidari en diversos punts de la ciutat.

El president de l'Associació a les Balears, José Reyes, ha explicat que l'objectiu d'aquesta acció és «assenyalar que en càncer de mama queda molt per fer».

«La supervivència mitjana del càncer de mama a cinc anys és del 85 per cent. Però, no tots els càncers de mama són iguals i alguns casos, com els dels càncers metastàtics, encara tenen mal pronòstic amb una taxa de supervivència del 25 per cent als cinc anys», ha assenyalat.

Com ha recordat, es tracta del càncer més freqüent en les dones en arreu del món i té especial incidència en dones amb edats d'entre 45 i 65 anys. Segons l'Observatori del Càncer, l'any 2022, es diagnosticaren 34.740 casos en tot l'Estat espanyol, 785 a les Balears.

En total, un 31 per cent de les dones afectades de càncer de mama foren ateses per l'AECC, amb un total de 10.669 persones ateses.

Reyes ha animat a la població a participar en els programes de detecció i ha valorat que la Comissió Europea hagi proposat modificar les edats de la criava perquè quedi establert entre els 45 i els 74 anys.

A més, en aquest dia «hem de parlar d'investigació, perquè és un element bàsic per millorar la supervivència». «Hem de conèixer en profunditat les causes moleculars de la malaltia, identificar dianes terapèutiques, aconseguir nous avanços en immunoteràpia i aconseguir millorar els tractaments dels tumors de mama triple negatiu», ha apuntat Reyes.