Palma defensa l'educació com «un procés inclusiu» en la XVI Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores

L'Ajuntament de Palma ha participat en el XVI Congrés de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores, celebrat a Gijón (Astúries), on ha expressat el seu compromís amb la idea que l'educació ha de ser «un procés inclusiu i participatiu».

La regidora d'Educació, Lourdes Roca, i el director general, José María Noguera, han assistit a l'esdeveniment, que s'ha celebrat a Gijón del 4 al 6 d'octubre.

El congrés, que va reunir experts i líders en educació de més de 90 ciutats, es va centrar en discutir i compartir idees sobre la importància de l'educació participativa en la formació de nins i joves, així com la necessitat d'assignar recursos adequats per a la seva implementació efectiva.

Durant la seva assistència, l'equip d'Educació de Cort va tenir l'oportunitat de presentar les conclusions finals de la Xarxa Temàtica 'Transformació de la ciutat (Agenda Urbana) des de i amb la perspectiva de la infància i l'adolescència', resultat de dos anys de treball en una comissió especialitzada, liderada per l'Ajuntament de Rivas.

Entre les conclusions, destaquen algunes com la necessitat del temps en els processos participatius en els nins i joves, és a dir, oferir el temps adequat en la presa de decisions relacionades amb l'educació. Així, reconeixent que l'aprenentatge no és un procés que es pugui afanyar, es va advocar per donar-los l'oportunitat d'expressar les seves opinions de manera significativa i reflexiva.

D'altra banda, es va ressaltar també la necessitat de recursos. En aquesta línia, a més del temps, Palma va subratllar la importància d'assignar recursos econòmics per a recolzar els projectes i programes destinats a l'educació participativa, uns recursos que no sols impliquen finançament, sinó també humans per a garantir una implementació efectiva.

«Estam compromesos amb la idea que l'educació ha de ser un procés inclusiu i participatiu. Per a aconseguir-ho, és essencial proporcionar als nostres nens i joves el temps i els recursos necessaris perquè les seves veus siguin escoltades i puguin contribuir a la construcció d'una societat millor», ha declarat Roca.

Cal recordar que la pròxima trobada de la Xarxa de Ciutats Educadores es durà a terme l'any 2025 i la ciutat amfitriona serà Viladecans