ARCA exigeix que s'esborrin d'immediat les pintades contra «romper la unidad de España» que proliferen a Palma

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha advertit aquest dijous que «hi ha incívics que estan agredint les façanes de Palma amb un missatge en forma de pintada vandàlica». El missatge a què es refereixen és «Romper la unidad de España es delito. Snchz no lo logrará» (en referència al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i les suposades negociacions amb partits independentistes per a poder formar govern.

Sobre les pintades, ARCA ha remarcat que els infractors «poden estar cometent un delicte»: «Duen un missatge crític amb les gestions polítiques estatals. Sigui quin sigui l'objectiu, fer malbé el patrimoni públic o privat pot arribar a ser delicte si es malmena un element catalogat. Hi ha moltes maneres d'expressar una idea i res justifica agredir el paisatge urbà i les propietats alienes».

A més, l'Associació explica que la primera en aparéixer va ser devora el Teatre Principal de Palma, a un espai recentment netejat per Cort, i va ser esborrada d'immediat. La següent va ser al Mercat de l'Olivar i ARCA va donar avís a EMAYA. «Ara han fet una a l'edifici de Correus, malmenant pedres amb història. Ens consta que n'hi ha més llocs. L'edifici de Correus està catalogat amb un grau de protecció B, és a dir que aquesta agressió de pintada vandàlica podria ser considerada un delicte», assenyalen.

Pintada feta, pintada esborrada

En qualsevol cas, ARCA apunta que tota pintada vandàlica, sigui on sigui, és «una infracció administrativa, una falta contra la normativa i en algun cas pot considerar-se delicte». Per això, demanen a les autoritats que duguin a terme les investigacions necessàries per a descobrir els infractors. També demanen que totes les pintades siguin esborrades d'immediat, «com el millor sistema per a dissuadir de fer-ne més».