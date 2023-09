El transport públic de Palma tornarà a ser de pagament a partir de l'1 de gener de 2024

Aquest dijous, l'Ajuntament de Palma ha anunciat que la gratuïtat del transport públic s'acabarà en acabar-se el 2023.

A partir de l'1 de gener de 2024 agafar l'autobús tornarà a ser de pagament segons que ha anunciat el regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, que ha incidit en què és un servei bonificat per l'Estat, no gratuït, i que depèn d'un pressupost que arriba amb retard.

La intenció, això sí, és poder bonificar el bitllet o íntegrament o en gran part als col·lectius per als quals ja era gratuït, és a dir, els menors de 16 anys o persones jubilades. Es recuperaria, per tant, el sistema anterior a la gratuïtat.

Cal recordar que la gratuïtat de l'EMT és possible gràcies a una esmena de Coalició Canària als pressupostos de l'Estat per a 2023 que es va fer extensiva a les Balears. Es varen aconseguir 20 milions d'euros per a la gratuïtat de l'autobús.