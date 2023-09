ARCA critica la «invasiva terrassa» que es construeix al Baluard per a un restaurant

ARCA manifesta el seu desacord amb la construcció d'una terrassa elevada més de 20 centímetres amb totxos d'obra a una superfície que ocupa gran part de l'esplanada del Baluard. «També es construeix un tancament per a una làmina d'aigua, innecesària i despersonalitzant», apunten.

Per a l'Associació, «colonitza l'entorn patrimonial i afecta visualment la murada, fet que demostra menyspreu, com si la murada fos un decorat on col·locar les seves intervencions». A més, estan col·locant unes pèrgoles fixes, que faran un efecte pantalla sobre els murs del Baluard. «L'estètica chill-out i les intencions són clares: gaudir d'un espai privilegiat per a benefici d'un negoci, però sense demostrar respecte pel propi monument, ja que es fa un efecte pantalla sobre ell», denuncien.

Un espai rehabilitat amb doblers públics

ARCA ha volgut recordar que han estat doblers públics, els invertits en la rehabilitació del Baluard, per a recuperar una part de la nostra història i del nostre paisatge: «Creim que un negoci de restauració que ocupi una part de la terrassa és admissible, però no una invasió estètica que tapa i distorsiona el Baluard».

També manifesten preocupació perquè, a més, la intervenció probablement dificultarà o impedirà a la població gaudir lliurement de tot el perímetre del mirador. «Resulta paradoxal que la normativa que regula les terrasses prohibeixi els tendals i obligui a tenir únicament para-sols i que a un dels llocs patrimonials per excelència, com és el Baluard, es permeti construir un chill-out amb pèrgoles fixes que menyspreen el valor patrimonial de l'entorn amb una finalitat invasiva», assenyalen.

Per últim, remarquen que la intervenció és «molt desafortunada i colonitzadora» i recorden que el Baluard de Sant Pere és un conjunt declarat BIC des de 1942 amb la més alta protecció del catàleg de Palma, A1.