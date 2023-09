Denuncien que les dades de l'Autoritat Portuària «no són suficients» per a mostrar la contaminació generada pels creuers

Recentment ha aparegut als mitjans de comunicació una anàlisi de les dades d'Autoritat Portuària que mostrarien com, aparentment, la contaminació de diòxid de sofre disminueix al port de Palma els mesos d'estiu. Des de la Plataforma contra els Megacreuers, de la qual formen part com a assessors científics experts en contaminació atmosfèrica i marina, han volgut «puntualitzar una sèrie d'aspectes respecte a aquestes afirmacions que poden donar una falsa sensació de seguretat vers els impactes extremadament nocius dels creuers sobre el medi ambient i la salut»:

1. La temporada alta de creuers no es limita a l'estiu. De fet, el més amb major nombre d'escales de creuers és el mes d'octubre (ja dins el que les dades d'APB considera 'temporada hivernal'). El 2022 hi va haver 85 escales de creuers el mes d'octubre.

2. El diòxid de sofre es converteix en micropartícules en suspensió en entrar en contacte amb una exposició més perllongada al sol i les altes temperatures, com pot passar molt més fàcilment a l'estiu. Això no vol dir que hi hagi menys contaminació, sinó que aquesta es transforma.

3. Vàrem presentar recentment un primer informe de la Xarxa Ciutadana de Sensors de Qualitat de l'Aire, que demostrava que la major concentració de micropartícules (altament nocives per la salut) es registrava, precisament, el mes d'octubre. I no només això: fent una anàlisi detallada de les hores de major concentració vàrem comprovar que aquesta es dona a les hores on hi ha més creuers atracats al port de Palma.

Des de la Plataforma també s’ha reinvindicat, en nombroses ocasions, la necessitat de «millorar i fer més rigorosos» els processos i sistemes d’anàlisi de dades que duen a la redacció d’informes de qualitat de l’aire per part de l’Autoritat Portuària: «Una medició i mostra aleatòria d'un únic component contaminant, com pot ser el diòxid de sofre, no és suficient». Per això, han anunciat que fan feina, amb l'assessoria d'experts científics, en una anàlisi detallada de les falles en els sistemes de medició de la contaminació de l'aire i en una proposta concreta que ofereixi a la ciutadania i a les institucions informació completa i detallada amb la qual prendre «decisions responsables» sobre el trànsit de creuers a Palma.