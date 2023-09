L'Arxiu Municipal de Palma acull una exposició sobre la transició de la ciutat del segle XIX a principis del XX

L'exposició 'Palma Singular: Un Segle de Canvis', inaugurada aquest divendres a l'Arxiu Municipal de Palma, oferirà als visitants un recorregut per la transició de la ciutat del segle XIX al XX i els profunds canvis que varen marcar la història del teixit cultural i industrial en el primer terç del segle passat.

La directora general de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma, Pilar Ribal, ha estat l'encarregada d'inaugurar aquesta mostra que es concep com una finestra al passat, una oportunitat perquè els

ciutadans coneguin i apreciïn l'evolució de la seva ciutat a través de documents històrics, planols i fotografies, segons ha informat el Consistori.

Els arxius revelen la visió i la creativitat d'arquitectes i projectes que varen modelar la Palma moderna que es coneix avui. L'enderrocament de les murades en el 1902 va permetre un creixement urbanístic sense precedents, en marcar l'inici d'una nova era en l'arquitectura de Palma.

Aquest esdeveniment va ser crucial per a l'expansió de la ciutat i va donar pas a un període d'esplendor arquitectònica que ha deixat una petjada indeleble en el seu paisatge urbà.

«Un recorregut que mostra com era la ciutat i s'observi que ambiciosos eren, i com es va adaptar als nous temps, a les necessitats d'aquesta Palma d'alt nivell cultural que es desitja i que és l'objectiu del Consistori. Una Palma internacional, una Palma que ofereixi a tots els ciutadans i als visitants una cultura en majúscules», ha destacat Ribal.

'Palma Singular: Un Segle de Canvis' és un recordatori que les ciutats creixen i evolucionen constantment. Des de la seva fundació romana l'any 123 a. C. per Quint Cecili Metel, fins a la Palma de l'Edat Moderna amb els seus casals en el Centre Històric, la ciutat ha experimentat un creixement urbanístic i arquitectònic de gran rellevància. Aquesta exposició és una oportunitat per a celebrar i reflexionar sobre la transformació de Palma al llarg del temps.

«És realment interessant visitar aquesta exposició perquè porta en ella el sentiment de les diferents persones de l'arxiu que l'han treballat. A un li agradava l'edifici de Calçats Gomila i, en canvi, un altre estava enamorat de l'edifici a l'aire lliure situat en el que avui es coneix com la Clínica Rotger", ha comentat l'arxivera municipal, Margalida Rosselló.

L'Arxiu Municipal de Palma, situat en Can Bordils, es dedica ala preservació i conservació de la memòria històrica de la ciutat de Palma. En total, més de 125.000 expedients de llicències d'obres entre 1895 i 1991. L'Arxiu Municipal s'esforça per difondre el patrimoni cultural i promoure la recerca històrica.