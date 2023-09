Joan 'Xanguito': «Recoman 'Canción de Hielo y fuego', imprescindible per entendre la política i el funcionament del poder»

Joan Muntaner, 'Xanguito' ens parla de les preferències i recomanacions per aquest estiu, molt especial per a ell. En Joan 'Xanguito' respon el qüestionari de dBalears de la sèrie 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Amb la ràdio i internet.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Estic llegint 'Dejar Ir' del Dr. David R. Hawkins. Parla de com el nostre estat emocional condiciona la salut física, i de com millorar-la, basat en l’experiència clínica de més de 40 anys de l’autor.

Recoman 'Canción de Hielo y fuego' (de la saga de Juego de tronos). Un imprescindible per entendre millor la política i el funcionament del poder.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

'Better Call Saul' (precuela de 'Breaking Bad'). Ja ha acabat i no ha tengut l’èxit de la seva predecessora, però per mi és de les millors que s’han fet mai.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

De nin 'caçava' granots amb els meus amics de Bunyola. Només necessitàvem un poal i un gambaner. Després de recollir-ne un parell i 'jugar' amb ells (pobrets!) els tornàvem a ficar a l’aigua… Per sort o per desgràcia no teníem mòbils per enregistrar-ho.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Sí, les Illes Malgrats, després d’una ruta en Kayak.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Organitzar la Correguda en Roba interior de Bunyola entre dinars i sopars d’amics. I després gaudir-la el dia en que es fa, procurant que sigui una bona experiència pels assistents.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Ella Baila Sola', de Peso Pluma. Me flipa que un estil de música tan folklòric hagi pogut arribar a tot el món.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Fer activitats que no suposin una despesa d’energia que perjudiquin el medi ambient, com llegir, bussejar amb snorkels, anar amb Kayak, fer cançons…

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Acab de tenir una filla i enguany em toca quedar a casa. Però tenc la sort de ser músic i hi assistesc com a artista. Tot i que no em puc pegar la festa que es peguen els altres, ho gaudesc molt. Per exemple, enguany amb Xanguito hem tocat a les Festes de Sant Pere d’Esporles, que per mi és un imprescindible de l’estiu. Probablement si no hi haguéssim tocat també hi hagués anat. Hi ha molt bon rotllo.

Has anat o aniràs a qualque festival?

El mateix que abans. Enguany hem estat al Mallorca Live, tocant, i després de festa. Increïble poder tenir un festival d’aquesta magnitud a Mallorca.

També amb el grup hem pogut viatjar als Pirineus per actuar al Festival Orígens, i clar, després també ens hem quedat a la festa. És la manera que tenc de sortir ara mateix.