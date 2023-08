L'Ajuntament de Palma diu que ha «immobilitzat» una segona galera

L'Ajuntament de Palma ha informat que ha immobilitzat una segona galera --ja es va prendre la mateixa mesura amb una altra divendres passat-- per les deficiències detectades i que afecten la seguretat del transport i la salut del cavall.

En un comunicat, el Consistori ha explicat que no podran exercir la seva feina fins que els serveis veterinaris constatin que compleixen la normativa.

En el cas concret d'aquesta segona galera, el veterinari va optar en el seu moment per fer un seguiment de la mateixa i es va instar el propietari a fer una revisió el passat dia 22, encara que no hi va acudir.

L'Ajuntament de Palma diu que és conscient que «aquest conductor de galera podria haver incorregut en deficiències que afectarien la seguretat del transport, la salut de l'animal, les condicions higienicosanitàries i la imatge del servei» i que per això es va «apostar per immobilitzar-la».

Aquesta mesura implica el dipòsit immediat dels immobilitzats a l'estable, el boxer o el garatge propi del titular i romandrà allí mentre no es reparin les deficiències benvolgudes.

Davant aquesta situació, Cort ha ordenat immobilitzar aquesta segona galera advertint al propietari que no podrà prestar servei fins que sigui sol·licitada i practicada l'oportuna revisió extraordinària municipal.