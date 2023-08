Vianants Mallorca proposa fomentar les ombres als carrers i les voreres amb prioritat per als vianants

L'associació Vianants Mallorca ha demanat «un canvi tangible» en els projectes urbans i que es fomentin les ombres als carrers i les voreres amb prioritat per als vianants.

L'associació ha fet coincidir les seves reivindicacions amb el dia del vianant per a criticar «la vulneració contínua dels drets dels vianants en cada racó de Mallorca».

En aquesta línia, han destacat que «existeixen algunes iniciatives que busquen retornar-li al carrer el seu sentit, buscant promoure la florida del comerç local i la vida comunitària als pobles i ciutats». No obstant això, han lamentat que «sense un plantejament seriós i global, el model continua sent autodestructiu».

A més, han criticat que l'espai que es concedeix al vianant, «sovint es veu envaït per terrasses que transgredeixen les lleis, patinets i bicicletes que són usats sense respecte, objectes publicitaris que obstrueixen i vehicles aparcats sobre les voreres, sense esmentar els excrements de cans».

D'altra banda, han posat l'accent en e fet que «és fàcil culpar a la falta de transport públic com l'únic responsable de la invasió automobilística» però, han continuat, «la veritat és que es dificulta el camí als vianants i als ciclistes, mentre que es fa tot el possible per a facilitar la vida al cotxe».

Aquesta situació, han argumentat, «és resultat de decisions polítiques equivocades i una gestió ineficient de pobles i ciutats». «L'absència de projectes urbans coherents està portant per un camí poc desitjable en el qual la qualitat de vida de tots, en les comunitats, es romp», han afegit.

Per això, han demanat que «l'espai públic sigui utilitzat per al gaudi de tots, no sols per al benefici d'uns pocs», així com «passos de vianants elevats que connectin les voreres i que impedeixin l'acceleració dels cotxes».

«Les distàncies curtes entre passos de zebra han de ser de menys de 200 metres, per evitar la injustícia d'obligar a caminar persones que no gaudeixen de salut». També han defensat que els nins «han de tornar als carrers» i disposar de «camins segurs cap a les escoles».

Vianants Mallorca ha indicat que «la comoditat d'uns pocs no pot vulnerar la salut i seguretat de la majoria». Així doncs, han demanat més ombres als carrers i voreres amb la prioritat per als vianants. En aquest sentit, han assegurat que «existeixen partides del Consell de Mallorca per a tal fi».