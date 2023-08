Greenpeace demana un pacte d'Estat pel medi ambient

Aquest dimecres Greenpeace ha demanat als nous càrrecs parlamentaris que en la legislatura vinent prioritzin la lluita contra l'emergència climàtica i la crisi de biodiversitat en un moment clau per al planeta.

«Arribin als pactes que arribin les formacions polítiques per a conformar un nou Govern, n'hi ha un que és crucial: el pacte d'estat pel medi ambient. Necessitam que aquest pacte acceleri la descarbonització, protegeixi i restauri la biodiversitat i avanci cap a un canvi en el sistema socioeconòmic que redueixi la seva petjada ecològica i asseguri la disponibilitat equitativa d'aigua, aliments, energia, salut i benestar», ha declarat Eva Saldaña, directora executiva de Greenpeace.

L'organització ecologista també posa en relleu la necessitat de dotar de protecció jurídica al medi ambient, i reclama una reforma de l'article 45 de la Constitució espanyola, que elevi la seva categoria de principi rector a la de dret fonamental.

Greenpeace va alertar el mes de juliol passat que Espanya és un dels països del món que més està sofrint els impactes del canvi climàtic, amb un ritme d'escalfament més ràpid que la mitjana mundial. Això implica que, si aquesta tendència continua, la desertificació avançarà fins al 75% del territori; que hi haurà sequeres deu vegades pitjors a les actuals i que la temporada d'incendis s'allargarà i intensificarà. Tot això repercutirà directament en els ecosistemes, la producció d'aliments, l'economia, el treball, l'habitabilitat i salubritat dels nuclis de població i el benestar general de les persones.

A més, i en línia amb les 125 propostes que l'organització ja ha fet de cara al nou cicle polític, l'organització també recorda els quatre grans reptes en els quals haurà d'avançar l'agenda política parlamentària: fer front a la responsabilitat històrica del canvi climàtic; protegir i restaurar el patrimoni natural; impulsar la transició ecològica amb uns pressupostos i uns impostos justos i verds; i aprofundir en la democràcia i els drets fonamentals.

Algunes mesures legislatives claus són la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, i el desenvolupament una legislació que protegeixi l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, així com la derogació de l'actual Llei de Secrets Oficials, seguida de l'aprovació una nova llei orgànica que garanteixi i desenvolupi el dret fonamental a comunicar i rebre informació veraç, tal com està reconegut a la Constitució espanyola.