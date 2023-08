S'inunden les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma

La ruptura d'un tub de l'aire condicionat ha inundat tres plantes de l'Edifici Avingudes, a Palma; si bé, no s'ha vist afectada la planta d'atenció al públic, de manera que els usuaris podran realitzar les seves gestions amb normalitat.

L'Ajuntament de Palma ha informat del trencament d'una falca d'un aire condicionat situat en la cinquena planta de l'Edifici Avingudes, on està situada la regidoria d'Urbanisme, ha provocat una inundació que ha afectat les plantes tercera, quarta i cinquena de l'edifici.

Segons els tècnics que han revisat les plantes afectades, aquest diumenge, el trencament de la falca d'un dels aires condicionats es podria haver produït el divendres horabaixa. No obstant això, en estar tancades les oficines no es va detectar la fugida d'aigua fins aquest diumenge. Durant aquest període de temps, l'aigua ha caigut sobre la cinquena planta, entrant pels falsos sostres i inundant també les plantes quarta i tercera.

Després de ser detectada la inundació, s'ha procedit a tallar el subministrament d'aigua en tot l'edifici i realitzar una primera valoració dels danys, tant de les plantes afectades com del mobiliari i equip informàtic.

Disciplina i Seguretat de l'edifici han estimat convenient que, fins que no es realitzi una avaluació en profunditat i es confirmi la seguretat laboral en totes les plantes afectades, els empleats d'aquestes tres plantes hauran de teletreballar.

No obstant això, l'aigua no ha afectat la planta baixa on es troben les oficines d'atenció al públic pel que els usuaris podran efectuar les seves gestions amb normalitat.

El regidor d'Urbanisme, Óscar Fidalgo, s'ha personat aquest diumenge a primera hora en l'edifici per a conèixer de primera mà la situació i coordinar les labors necessàries per al restabliment de la normalitat.