Progreso en Verde carrega contra l'Ajuntament de Palma i Son Reus: «Han tractat Buddy com si fos fems»

Progreso en Verde ha mostrat aquest dissabte la seva indignació després de conèixer-se el «tracte» que li han donat l'Ajuntament de Palma i el centre municipal Son Reus al recentment mort Buddy, últim gos policia de Ciutat.

Després de morir dimarts passat, 8 d'agost, en les instal·lacions de la Policia Muntada de Bellver, on va ser cuidat amb afecte per part dels integrants d'aquesta unitat, va ser trasllat a Son Reus per a ser incinerat.

Tal com ha explicat el partit animalista, segons es desprèn d'una nota de premsa per part del Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya (SPPME), quan la seva cuidadora va anar a acomiadar-se de Buddy es va emportar la desagradable sorpresa de què pretenien tirar-ho a la fossa comuna.

El cost de la incineració era de 400 euros i l'Ajuntament de Palma s'havia negat a pagar, al·legant que no hi havia diners per a això, per la qual cosa la cuidadora va pagar els 400 euros per a evitar que el cos de Buddy acabés a la fossa comuna.

Segons Progreso en Verde, després del gran enrenou creat per la «nefasta gestió de l'Ajuntament i Son Reus», el regidor de Seguretat Ciutadana, Miguel Busquets, va pagar els 400 euros a la cuidadora.

«La baixesa moral de l'Ajuntament de Palma i Son Reus és majúscula. Han tractat Buddy com si fos fems. Buddy i Max mai han importat gens ni mica als representants de l'Ajuntament, tant als de l'anterior legislatura com als que estan ara. Uns van voler sacrificar-los a Son Reus i els altres els han tractat com a objectes després de la seva mort. Després voldran la foto de torn per a demostrar el sensibles que són amb els animals. Volem agrair als seus cuidadors de la Policia Muntada de Bellver el tracte i afecte donat tant a Max com a Buddy fins als seus últims moments. Parlarem amb ells per a realitzar un sentit homenatge als dos herois canins», ha declarat Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.

Amengual va aconseguir visitar Buddy el mes de juliol passat en les instal·lacions de la Policia Muntada de Bellver, després de tres anys insistint a l'anterior equip de govern de l'Ajuntament de Palma. Va poder comprovar de primera mà el bon tracte que rebia i «l'afecte» que li tenien els seus cuidadors.