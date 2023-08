Cort modifica el projecte d’obres de la Plaça d’Espanya sense donar explicacions

L'Ajuntament de Palma ha anunciat que modificarà el projecte d'obres de la Plaça d'Espanya perquè han detectat una «mala planificació» i que caldrà modificar el projecte per a «resoldre algunes insuficiències». La portaveu municipal, Belén Soto, ha explicat, després de la Junta de Govern extraordinària d’aquest mateix dimecres, que la durada de les obres s’allargarà i que les modificacions previstes comportaran un increment pressupostari. No ha concretat, però, ni quant s’allargaran les obres ni quin serà el seu cost, i tampoc ha especificat quins són els «problemes» que han motivat la decisió de l’Ajuntament.

Les obres de la Plaça d'Espanya es van iniciar el passat mes de març, i la durada prevista era de 12 mesos. Ara, segons ha remarcat la regidora, el termini haurà d’allargar-se uns quatre mesos, de manera que les obres acabaran durant el mes d’agost de 2024. Soto ha anunciat, tot i que no és cap novetat, que no podrà celebrar-se el mercat nadalenc que cada any s’nstal·la a la Plaça d’Espanya.