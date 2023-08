Pimeco exigeix al Govern que modifiqui o cancel·li l'acord que limita els creuers

Pimeco exigeix al Govern que modifiqui o cancel·li l'acord que limita l'arribada de creuers a Palma per a aquesta temporada i la que ve. La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca llança un «missatge de SOS»: «El turista que ve a l'illa no visita Palma els mesos de calor, només ho fa els dies ennuvolats. La ciutat no té visitants, és un desert i els comerços sobreviuen gràcies als creueristes i pocs dies ennuvolats que ens deixa l'estiu que és quan s'animen els turistes i també els residents a sortir a comprar».

La patronal, a més, sol·licita poder formar part de les reunions entre Govern i CLIA per a discutir la limitació dels creuers, ja que es consideren «la part més afectada d'aquesta qüestió». «Encara estant en contra de la limitació, creiem que es pot millorar molt l'acord realitzat per l'anterior executiu, que no va tenir participació de les parts afectades ni cap estudi econòmic que avalés i justifiqués l'acord», assenyalen els comerciants.

Des de Pimeco llancen les preguntes següents:

- Per què l'amarratge d'un creuer, si aquest se'n va a les tres de la tarda, no pot ser ocupat per un altre?

- Per què els creuers que funcionen amb combustibles verds no estan exempts de la limitació de tres creuers al dia? Això fomentaria l'energia verda.

- Per què els creuers es limiten per nombre de llits i no pel nombre de passatgers?

- En el cas d'un creuer de grans dimensions amb base a Palma i els passatgers del qual no baixen a visitar la ciutat, per què no es planteja que vingui un altre creuer amb una mida semblant de trànsit?

Segons opina la patronal, «la demonització d'aquest tipus de turisme es basa en dues premisses fonamentals: la mediambiental i la d'una suposada saturació de Palma. Pel que fa a la primera, un informe de la qualitat de l'aire realitzat per Autoritat Portuària de les Balears el 2020 demostra que les emissions que generen els creuers a Palma no són un problema per a la salut de les persones. A Barcelona, la seva exbatlessa Ada Colau va afirmar el mateix en una entrevista a TVE fa uns quants mesos».

Pel que fa a la saturació de Palma, asseguren que «no està basada en cap estudi científic independent». Segons Pimeco, «es pot passejar pel centre de la ciutat sense cap problema. Palma no té res a veure amb ciutats com Amstedam, Venècia o Dubrovnik. A Palma els creuers atraquen a 4 quilòmetres del centre i s'acosten a la ciutat de manera escalonada amb transport públic».

Per a finalitzar, Pimeco apunta que «l'afluència de turistes contribueix a una reanimació de la nostra economia, malmesa amb motiu de la COVID, la inflació, la pujada de l'Euribor o la guerra d'Ucraïna, entre d'altres factors». Per això, consideren «una temeritat» continuar amb la limitació de creuers o limitar altres tipus de turisme «sense abans tenir garantit un futur per a la nostra societat».