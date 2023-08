La posidònia de la badia de Portmany està en estat crític a causa del fondeig massiu d'embarcacions

La posidònia de la badia de Portmany està enguany en estat crític a causa del fondeig massiu d'embarcacions, segons ha denunciat aquest dissabte la plataforma Salvem sa Badia.

Segons ha informat el col·lectiu, el seu equip de voluntaris s'està enfrontant des de la segona quinzena de juliol i els primers dies d'agost a una situació «dramàtica» per a la prada de posidònia de la badia, cosa que mai s'havia registrat en temporades anteriors, des que l'associació va posar en marxa aquest servei l'estiu de 2021.

Tal com han recordat, l'equip surt diàriament a navegar per la badia per a informar les embarcacions que fondegen sobre posidònia sobre la il·legalitat que suposa aquesta maniobra i els demana que moguin les seves embarcacions a fons arenosos, on cadenes i ancores no provoquin danys en la planta. Aquest estiu, no obstant això, la situació de col·lapse de la badia ha aconseguit nivells extrems, han alertat.

En les últimes setmanes, l'excessiva afluència d'embarcacions ha omplert totes les zones d'arena, provocant el fondeig massiu sobre posidònia. «El fondeig en la mar hauria de ser igual que quan aparcam el cotxe. Si no hi ha lloc, cercam una mica més lluny. No el deixam estacionat en un parc o en un jardí, com està ocorrent ara mateix en la badia de Portmany», han explicat des d'aquest grup de voluntaris.

Aquesta pressió sobre la planta marina es produeix per desconeixement, però també de manera conscient i reiterada per part d'alguns navegants, han reiterat.

A aquesta anòmala situació que s'està produint davant els serveis de vigilància de les diferents institucions que haurien de vetllar per a protegir la posidònia, se sumen altres factors que estan afectant el sistema immunitari de la posidònia posant en risc la seva supervivència. El més important és l'estrès tèrmic, ja que el Mediterrani està superant els 29 graus centígrads, quan la temperatura a la qual sobreviu la posidònia se situa entre els 10 i els 28 graus.

A això, s'hi sumen els constants abocaments d'aigües brutes en la badia que arrosseguen patògens que podrien emmalaltir a la posidònia i altres organismes del mateix ecosistema, afeblits per aquest estrès tèrmic que estan sofrint. Els fondejos amb morts il·legals han proliferat també aquesta temporada en la zona sud de la badia i en molts casos se situen també sobre posidònia.

Tots aquests factors representen una pressió per a la prada que no existia a tals nivells en els estius anteriors, han alertat des de Salvem sa Badia de Portmany.