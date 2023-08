Els crits d'«arruix Borbons!» travessen els murs de Marivent

El dret de reunió i manifestació és un dret fonamental. Convé recordar-ho davant les reiterades retallades d'aquest dret que perpetra la Policia espanyola a Mallorca.

Malgrat la pressió policial i la retallada del dret de manifestació que significa arraconar els ciutadans que es manifesten a un espai on no hi caben, les cançons dels Cantaires per la Llibertat i els crits d'«arruix Borbons!» travessaren tanques policials i els murs de Marivent i arribaren a les oïdes dels qui celebraven la cerimònia de vassallatge cap a una monarquia imposada per les armes, en el palau ocupat per la família Borbón.

Prop d'un centenar de persones han desafiat els diversos impediments i han respost a la convocatòria dels Cantaires, REM Recuperem Marivent i Arruix Borbons i que comptava amb el suport de Jubilats per Mallorca, Amics de la Casa del Poble, Consell de la República Catalana i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Els manifestants han denunciat l'ocupació del Palau, propietat de la ciutadania de les Balears. Una ocupació que ja s'allarga 50 anys.

Les entitats convocants han reivindicat el retorn de Marivent al seus legítims propietaris: el Poble de les Illes Balears i Pitiüses.