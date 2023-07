Vint entitats s'adhereixen a la concentració contra la infiltració policial: «Volem mostrar la indignació dels moviments socials mallorquins»

Entitats convocants de la concentració a Palma contra les infiltracions policials han presentat la convocatòria en roda de premsa aquest dilluns, El portaveu, Pere Joan March, ha destacat «la responsabilitat política de Grande-Marlaska» i ha subratllat que «actuacions repressives com aquestes no poden quedan impunes».

La convocatòria d'aquest dijous, 3 d'agost, a les 19 hores, davant la Delegació del Govern espanyol, compta amb el suport d'una vintena d'entitats dels moviments socials i populars mallorquins. Així ho han anunciat els impulsors en roda de premsa i han cridat a la màxima participació per a «denunciar la infiltració com a pràctica contrària als drets humans».

March ha destacat la necessitat d'exigir responsabilitats polítiques als càrrecs, polítics i policials, que han ordenat i executat les darreres infiltracions als Països Catalans. Fent balanç dels quatre casos, el portaveu ha declarat: «Amb aquests esforços no fan sinó evidenciar la realitat que neguen. Els Països Catalans existeixen com a projecte polític i això preocupa a l'Estat».

A la roda de premsa també s'ha insistit en el missatge de solidaritat cap a totes les persones que han patit els efectes de la infiltració. S'ha posat especial èmfasi en el cas de l'agent de la Policia espanyola Maria Isern Torres, particularment dur pel grau d'implicació personal de l'agent i la seva família. A la roda també ha estat present una persona representat del sindicat STEI Intersindical. Cal recordar que la mare de l'agent infiltrada, Bàrbara Torres, s'havia presentat amb aquest sindicat a unes eleccions sindicals.

Contestant a preguntes sobre possibles noves infiltracions, March s'ha mostrat contundent: «Les organitzacions tenen mecanismes per a fer front situacions com aquesta. És evident, i aquests darrers casos així ho mostren, que l'Estat ho seguirà intentant i pot tenir èxit. Però el que no tenim és por».

La llista completa d'entitats signants del manifest, que es presentarà aquest dijous, és la següent:

Alerta Solidària

CUP

Endavant-OSAN

Arran

SEPC

STEI

Aplec Jove

Bloc per Felanitx

Assemblea Sobiranista de Mallorca

GOB

Xítxeros amb Empenta

Fem Front

Anticapitalistes IB

Joves de Mallorca per la Llengua

Neurodiver Gent

Assemblea Antipatriarcal de Manacor

Catèrva

Unió Obrera Sindical

Fridays for Future

Ateneu l'Elèctrica