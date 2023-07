Avisen que l'Ajuntament de Palma té 250.000 euros per a posar fi al patiment dels cavalls de les galeres

L'Ajuntament de Palma té 250.000 euros per a posar fi al patiment dels cavalls de les galeres. Així ho ha donat a conèixer Progreso en Verde.

El partit animalista demana a l'Ajuntament de Palma que inverteixi aquests doblers, aprovats en els darrers Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), a posar fi al patiment dels cavalls de les galeres i substituir-los per galeres elèctriques.

«Després de parlar recentment amb el Director General de Drets dels Animals, Sergio García, ens consta que l'Ajuntament de Palma té sobre la taula un conveni, amb una partida pressupostària de 250.000 euros, per a iniciar la substitució dels cavalls de les galeres per galeres elèctriques No es pot desaprofitar aquesta ocasió, Palma pot ser la primera ciutat a Espanya a tenir galeres elèctriques i posar així fi a la mala imatge que es dona de cara al turisme internacional», han remarcat.

Així, Progreso en Verde es compromet a promocionar el servei de galeres elèctriques. «Jo mateix pagaré el primer servei amb la nova galera», ha assenyalat Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.

«Sabem que hi ha conductors de galeres que volen fer aquest pas i canviar l'actual carruatge de cavalls per una galera elèctrica. Per això demanam al batle, Jaime Martínez, que inverteixi els 250.000 euros a posar fi a l'explotació dels cavalls. Amb les galeres elèctriques es mantindrien els llocs de treball dels conductors», ha assenyalat.

Progreso en Verde posa damunt la taula quatre propostes per a acabar amb el patiment dels cavalls de les galeres:

Substituir els actuals carruatges tirats per cavalls per galeres elèctriques.

Canviar a vehicles tuk-tuk

Comprar les actuals llicències de galeres.

Retirar les llicències per acumulació d'expedients.

«Sabem que hi ha conductors de galeres que tenen desenes d'expedients sancionadors oberts, per això demanam mà dura contra l'incompliment de normatives i ordenances», ha conclòs Amengual.