CCOO denuncia «l'autèntic infern» que pateixen els usuaris i treballadors a l'Estació Intermodal de Palma

La Federació de CCOO Hàbitat Balears denuncia que l'Estació Intermodal de Palma es converteix cada estiu en un «autèntic infern» amb calor extrema i humitat que es donen sobretot per la «manca de ventilació de les instal·lacions».

D'aquesta manera a l'estació de metro i tren i autobús s'han arribat a registrar temperatures fins a 40 graus més la humitat, per això denuncien que no es pot treballar així. El sindicat destaca, sobretot, les condicions del personal de neteja i el personal de seguretat.

CCOO Hàbitat Balears ha volgut recordar que ha denunciat davant la Inspecció de Treball i aquest requeriment «no ha estat atès». Per aquest motiu insten l'Administració balear perquè intervengui i prengui «mesures urgents instal·lant més extractors i aires condicionats, abans que hàgim de lamentar una desgràcia».

Ja ho va denunciar el col·lectiu MoMa, que lluita per una mobilitat sostenible i responsable, que el passat dissabte que l'Estació Intermodal de Palma va arribar gairebé als 40 graus de temperatura mentre els sistemes de climatització no funcionen: «Quasi 40 °C a l'estació de busos de la Intermodal de Palma. Els sistemes de climatització? Fora funcionar. Estau arriscant la vida dels usuaris dia a dia. No fareu res fins que qualcú mori?».