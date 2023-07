Bauxa i reivindicació en la tradicional celebració del Bar Flexas

Bauxa i reivindicació. Milers de persones es van congregar aquest divendres al Parc de la Mar de Palma per a celebrar el 19è aniversari del Bar Flexas, una festa declarada d'interès municipal per la junta de govern de Cort.

A la festa, organitzada La Terremoto de Alcorcón i Xavier de les Heras, hi han actuat grups d'arreu de l'Estat espanyol amb una àmplia varietat d'espectacles. Tot en un marc de llibertat i joia. En aquest sentit, hi ha destacat la presència de la ja icònica carrossa d'Orgull de Poble de J&B que per primera vegada ha visitat Mallorca.

Els milers de persones que han acudit al Parc de la Mar han pogut gaudir d'allò més amb les actuacions de grans artistes com Eduardo Navarrete, Varry Brava, Javiera Mena, Vania Vainilla, Roi Porto i l'artista Falete o Juan dels Chunguitos, entre altres. L'amfitriona de l'esdeveniment va ser, per descomptat, la propietària del Bar Flexas, La Terremoto de Alcorcón, qui no sols va actuar com a mestra de cerimònies, sinó que també va interpretar alguns dels seus temes més coneguts i va presentar el seu últim llançament: 'L'Amor', banda sonora de la gira d'Orgull de Poble i que va fer vibrar a tots els assistents.

«Ha estat meravellós poder comptar en aquest 19è aniversari del Bar Flexas amb Orgull de Poble de J&B, una iniciativa molt necessària de la qual estic molt orgullosa de formar part i amb la qual celebrem la diversitat de ser i estimar amb absoluta llibertat», ha afirmat La Terremoto de Alcorcón, que també va afegir, «gràcies a J&B per no faltar en un dia tan especial i important per a mi, i per portar l'Orgull a Mallorca amb la carrossa de la 'L'Estrella', en homenatge al meu volgut Fernando Estrella».

La campanya Orgull de Poble vol celebrar la diversitat i l'amor sense etiquetes en l'entorn rural. A més, la icònica carrossa, rebatejada enguany com 'Estrella', va rendir un bonic homenatge a Fernando Estrella, artista i xef del Bar Flexas, qui va ser un gran referent de la comunitat LTBIQ+ i mai va faltar a aquesta important celebració estiuenca a Mallorca. En resum, una festa d'aniversari plena d'orgull, diversitat i amor.