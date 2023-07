Organitzen un sopar a la fresca per a presentar l'Ateneu Popular La Fonera

Els impulsors de l'Ateneu Popular La Fonera volen explicar de primera mà què és i com entenen l'Ateneu. Per això, han organitzat per al dia 22 de juliol a les 19 h a plaça Columnes de Palma un sopar a la fresca: «Farem tremponada i llavors PD Rosemary posarà un poc de música».

La Fonera, una iniciativa de l'Esquerra Independentista de Mallorca per a enfortir el moviment popular

«Després d'anys de projectes, reunions i molta feina de formiga, ens agrada molt poder anunciar que l'Ateneu Popular de Palma és ja una realitat. Tenim un espai a punt per posar en marxa amb la força col·lectiva de totes aquelles persones disposades a fer la seva aportació», expliquen els impulsors.

Així, el número 36 del carrer Manacor de Palma es convertirà en «una autèntica casa de la Unitat Popular. Un lloc on trobar-nos, organitzar-nos i teixir noves complicitats. Un espai des del qual fer realitat els nostres somnis. Obert al conjunt del Moviment Popular de Mallorca. Un racó que trenqui les barreres entre l'activisme estricte i la vida quotidiana».

Per a la seva posada en marxa, han començat una campanya de socis: «Volem que l'Ateneu Popular de Palma duri anys i panys. El volem fer des de baix i amb l'esforç col·lectiu. Amb aquesta intenció començam una campanya de sòcies. Fer-te sòcia és una aposta per la vitalitat del projecte a llarg termini i adquireixes el dret a participar de l'Assemblea General anual on es podran debatre i decidir les seves línies mestres».

✨Bon dia!



🫧 Algunes de vosaltres vàreu veure com estava la cuina els primers dies. Idò mirau com està ara! Increïble eh?



🙌Tot això ha estat gràcies a les vostres mans, ja sigui per què literalment vàreu estar fent net, o per què heu aportat econòmicament al projecte. pic.twitter.com/qJuHF6eVxs — Ateneu Popular La Fonera (@AteneuLaFonera) July 13, 2023

A banda de la captació de socis, han posat en marxa una campanya de micromecenatge per a poder reformar el local: «Ja tenim local, però el volem transformar d’acord amb les necessitats del projecte. Per això, impulsam una campanya de micromecenatge que ens ajudi a assumir el cost econòmic de la reforma. Les variades recompenses d’aquesta són gràcies al suport que ja hem rebut. Tota aportació a aquesta iniciativa serà molt benvinguda i ens ajudarà a donar les primeres passes amb més força».