Denuncien cinc immobiliàries de Palma per infringir la nova llei d'habitatge

FACUA-Consumidors en Acció ha duit a terme un mostreig que inclou 114 agències d'11 capitals de província per presentar denúncies contra les qui infringeixen la nova llei d'habitatge.

L'estudi que ha realitzat l'associació revela que 4 de cada 10 immobiliàries analitzades incompleixen la prohibició de cobrar honoraris o despeses de gestió als inquilins.

De les immobiliàries analitzades, 47 (el 41%) continuen informant les persones que busquen pis que, en cas que signin el contracte d'arrendament, se'ls cobrarà una quantitat en conceptes com ara 'honoraris', 'despeses de gestió' o 'comissió'.

Palma i Madrid, ciutats amb major grau d'incompliment

L'anàlisi també revela que Madrid i Palma són les ciutats amb major grau d'incompliment per part de les immobiliàries. A Ciutat, cinc de les sis empreses analitzades demanen algun tipus d'honorari o comissió als inquilins.

Des de finals de maig, l'entrada en vigor de la nova Llei pel Dret a l'Habitatge va introduir una modificació en l'article 20 de la Llei d'Arrendaments Urbans de 1994, que ara inclou el següent: «Les despeses de gestió immobiliària i els de formalització del contracte seran a càrrec de l'arrendador».

FACUA ha recordat a aquells usuaris que es vegin obligats a pagar aquest concepte per a no perdre l'oportunitat de llogar el pis que demanin factura independent pel concepte abonat, o que facin l'abonament per transferència indicant el concepte.

Posteriorment, una vegada signat el contracte de lloguer i habitant ja el pis, poden dirigir-se a la immobiliària per a sol·licitar el reemborsament d'aquesta quantitat. Si l'agència es nega, FACUA recorda als afectats que poden acudir a l'associació perquè realitzi accions en defensa dels seus drets i reclami la devolució en el seu nom.