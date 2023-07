Truyol, sobre les polítiques d'habitatge públic a Palma: «El PP és més d'oferir sòl públic al sector privat perquè altres facin negoci»

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha alertat de la «deriva desenvolupista i especulativa» que suposarà el PP en matèria urbanística.

Truyol ha explicat que «Son Busquets ja és de propietat pública, pertany a l'Estat espanyol, i ha de ser per fer habitatge públic, social i a preu assequible. Ara el PP surt dient que no vol 'guetos', però el que realment vol dir és que no vol fer habitatge públic, a preus assequibles i per a col·lectius vulnerables. El PP és més d'oferir sòl públic al sector privat perquè altres facin negoci», ha manifestat la portaveu ecosobiranista.

Des de la formació d'esquerres han recordat «en Jaime Martínez primer volia expropiar Son Busquets, i ara el regidor diu que no vol tant d'habitatge protegit, no s'aclareixen ni ells. Tiren cortines de fum i confonen a la gent. A més, d'aquí a poques setmanes hi haurà eleccions estatals. Si el PP governa a Madrid, això serà un gran 'pelotazo'», ha apuntat Truyol.

«Des del PP de Palma duen 8 anys dient-nos que no fèiem prou habitatge públic i el primer que diu el regidor d'urbanisme és que en vol menys a Son Busquets. Començam bé!» ha dit la portaveu.