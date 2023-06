Creen uns dissenys artístics per a donar a conèixer les colles de dimonis de Palma

L'Ajuntament de Palma, a través de l’area de Participació Ciutadana, ha volgut crear diferents imatges artístiques per a donar a conèixer totes les colles de dimonis i bèsties de foc que existeixen a la ciutat de Palma. Les imatges, dissenyades per Melicotó, estan adaptades a diferents formats gràfics per tal que, tant les colles com el consistori les puguin fer servir a les seves comunicacions.

Així mateix, s'hi ha creat un pòster en el qual s'aglutinen totes les colles i les bèsties de foc de Palma i, a través d'un text s'hi explica la seva història.

A Palma trobam nou colles de dimonis i tres bèsties de foc. Es tracta de dimonis Enfocats de Son Sardina, els Guardians del Drac de Sant Jordi, Kimfumfa, l'Associació des Drac de na Coca, Realment Cremats, els Dimonis Trabucats, Es Cau des Boc Negre, Incubus i Maleïts Encabritats. Mentre que les bèsties de foc són el Drac de Sant Jordi, el Drac de na Coca i s'Òliba de la Real.

Des de la creació de les primeres colles de dimonis a Palma, l'any 2008, les activitats amb dimonis i bèsties i els correfocs han tengut una creixent acceptació ciutadana i s'han convertit en habituals a les festes de la ciutat, ja sigui per Sant Antoni, a les festes d'estiu dels diferents barris, i en la programació de les activitats festives municipals a les festes de Sant Sebastià i Sant Joan.

Les colles, a més, han esdevengut espais de trobada, d'esbarjo i entreteniment, en què, a través de les seves activitats, es viu la cultura popular, entesa com quelcom viu i propi que vincula les persones i crea un sentiment de pertinença a la comunitat. Són entitats que formen part del teixit associatiu dels barris, que es relacionen i col·laboren amb altres entitats, i de forma especial amb les associacions de veïns.

L’objectiu del consistori és fer valdre la seva tasca i donar-les a conèixer entre la ciutadania, facilitant-ne la identificació.